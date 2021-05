La lettera anonima inviata all’avvocato Frazzitta e a Chi L’Ha Visto contiene molte informazioni importanti sul caso di Denise Pipitone. A dirlo è stato proprio il legale di Piera Maggio. Federica Sciarelli ha svelato che nella missiva ci sono scritti i nomi dei presunti rapitori e anche alcuni luoghi.

Ieri a Mattino 5 è stato reso noto il punto esatto dove l’autore della lettera avrebbe visto la piccola in un’auto con tre persone.

“Le indagini non si fermano, si indaga per sequestro di persona. In passato la posizione di Anna Corona – indagata per lo stesso reato – era stata archiviata. Ora ci sarebbero informazioni in più. Le indagini si estendono alla famiglia allargata. Cioè alle persone che gravitavano intorno alla donna.

Emergono nuovi importanti dettagli sulla lettera anonima e su ciò che c’è scritto. Nelle tre pagine scritte in stampatello il testimone dice ‘sono serissimo’ e dopo dice di aver visto Denise Pipitone che chiedeva aiuto mentre era con i rapitori. Il punto esatto era tra Via della Pace e Via Salemi a Mazara Del Vallo. L’uomo ha fatto i nomi dei rapitori. Potrebbero essere riviste anche le intercettazioni sugli indagati”.

Dopo la notizia che Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati, i dettagli della lettera anonima e le analisi su vecchie e nuove intercettazioni, il cerchio sembra stringersi sempre di più.

Denise Pipitone: un’altra strada al centro del caso.

Federica Panicucci ieri a Mattino 5 ha chiesto un’informazione ad una delle sue inviate: “Qualche giorno fa tu ci hai fatto vedere un percorso. Hai detto che in quella via i cani molecolari hanno fiutato la piccola Denise Pipitone. Era una via particolare di Mazara. Mi sai dire chi abita in quella via che tu hai attenzionato“.

La giornalista Agnese Virgillito è stata chiara: “La sorella di Gaspare Ghaleb, l’allora fidanzato di Jessica Pulizzi. I cani fiutarono la bimba in questa piccola strada, come se si fossero fermate lì le tracce“.

