Grazie al caso di Olesya Rostova quest’anno si sono riaccesi i riflettori sulla scomparsa di Denise Pipitone. Per mesi molti programmi tv si sono occupati della sparizione della piccola, seguendo diverse piste, alcune anche piuttosto credibili (visto che erano state suggerite anche dalla pm Angioni).

Nelle ultime settimane i media hanno allentato l’attenzione sul caso della figlia di Piera Maggio, ma ieri il Corriere e La Repubblica hanno pubblicato una notizia che ha già fatto il giro di tutte le testate più importanti. I due quotidiani hanno riportato un’intercettazione di Anna Corona rilevata dai Carabinieri di Trapani lo scorso 25 maggio. La donna rivolgendosi a sua figlia minore dice ‘Lo vuoi sapere cu fu tanno? Io cu Giuseppe‘, che letteralmente significa ‘Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe‘. Parole pronunciate a bassa voce, che per le parti civili potrebbero riferirsi al sequestro della bambina. Per adesso il ‘Giuseppe’ di cui parla Anna Corona non è stato identificato. Questa intercettazione (ed altre inedite) serviranno alle parti civili (Piero Pulizzi e Piera Maggio) per la loro opposizione alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta avanzata dalla Procura di Marsala.

“Denise va cercata – dice Piera all’Adnkronos -. Non è giusto che la verità non emerga e che colpevoli siano liberi di girare tranquillamente. Non ho mai perso la fiducia nella giustizia italiana, così come non ho perso la speranza di riabbracciare mia figlia – ammette -. Denise non è un caso chiuso, non va archiviata e va cercata viva, almeno fino a quando non emergano elementi che facciano ritenere il contrario. Vanno individuati i responsabili della sua scomparsa, altrimenti sarebbe un vero fallimento per la giustizia italiana. Tutte le mie apparizioni hanno un unico obiettivo: non spegnere i riflettori su Denise, mantenere viva l’attenzione. Perché magari qualche ragazza può ritrovarsi nell’immagine della mia Denise”.