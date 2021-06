Non solo Polizia, Carabinieri e investigatori, anche una medium ha aiutato nelle ricerche di Denise Pipitone. Maria Pia Pipitone intervistata a Quarto Grado ha ricordato quello che ha visto quando è stata a casa di Piera Maggio.

“Pratico la scrittura spiritica e comunico con delle entità che mi danno delle notizie. Mi è venuta a prendere la sorella di Piera Maggio con il compagno. Siamo andati a casa di Piera dove ho voluto ci fossero anche le forze dell’ordine. Questo perché voglio i riscontri di quello che dico. Ovviamente l’ho fatto in forma gratuita. Facendo la scrittura sono uscite tante cose che Piera mi diceva ‘sì è vero tutto’. Prima di tutto guardai un uomo alto nella stanza e dissi ‘quello è un estraneo’. Infatti si trattava di Pipitone che non è il padre biologico di Denise.

Parlando con le entità mi dissero che la piccola era stata rapita per motivi familiari. Io dissi a Piera ‘parla ora, perché adesso è viva, ma dopo non si sa’. C’era una diatriba familiare molto forte. Nella seduto ho visto una macchina con 3 persone, ho visto un luogo, Trapani. Denise Pipitone è stata rapita in macchina e portata verso il mare. Dissi anche di guardare i conti correnti, il Banco di Sicilia. Ho visto anche un casolare con 2 uomini tunisini, c’era anche una botola. Trovammo il posto e andammo con le forze dell’ordine, corrispondeva tutto, trovammo anche i due ragazzi.

Questo è per metà un rapimento su commissione, per l’altra parte no. C’è stato un depistaggio forte. Uscì fuori il nome ‘Anna’ e Piera pensò alla Corona, uscirono altri nomi, tra cui Jessica Pulizzi e c’era un motorino che la riguardava. Una vicina di casa ha visto tutto e non sta parlando“.

Non voglio offendere nessuno, o urtare la sensibilità di chi crede, ma queste entità non potrebbero dire dove si trova Denise Pipitone adesso?

Il racconto di una delle medium arrivate a Mazara pochi giorni dopo la scomparsa della piccola Denise#Quartogrado pic.twitter.com/KHsQFMrNrW — Quarto Grado (@QuartoGrado) June 4, 2021

Denise Pipitone, parla l’investigatore privato chiamato dalla famiglia Maggio.

Oltre alla medium, nel caso è intervenuto anche un sensitivo: “Questo sensitivo indicava l’uscita. Lui è andato in un paese e si è fermato fuori da un’abitazione, dicendo a Piera, ‘chi abita qui al numero tot in questo posto?’ Lei ha risposto ‘abita la sorella del Pietro, Pietro Pulizzi’. Non so se volete credere nei sensitivi, ma questo è successo“.

Ospite a #Quartogrado Espedito Marinaro, investigatore privato incaricato dalla famiglia Maggio nei giorni successivi la scomparsa di Denise pic.twitter.com/qzXhKQ7udT — Quarto Grado (@QuartoGrado) June 11, 2021