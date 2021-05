L’ex pm Angioni ieri a Mattino 5 ha rivelato che l’autore della lettera anonima è uscito allo scoperto ed ha incontrato l’avvocato Giacomo Frazzitta. Secondo i primi rumor l’uomo nella missiva avrebbe fatto anche i nomi dei rapitori e adesso è arrivata una conferma. La criminologa Anna Vagli ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 ha ribadito che l’autore anonimo ha identificato i presunti rapitori di Denise Pipitone.

“L’anonimo è uscito allo scoperto, è un uomo. Lui si è recato nello studio di Giacomo Frazzitta ed ha rivelato quello che è successo dopo il sequestro di Denise Pipitone. Lui mentre circolava si è trovato all’incrocio tra via Salemi e via della Pace a poche centinaia di metri dalla casa di Piera Maggio. La sua auto si è accostata ad un’altra, a bordo della quale c’era Denise Pipitone con 3 persone. Lui ha riconosciuto tutti. Il signore ha indicato a Frazzitta i loro nomi e cognomi, pare sia uomini. Sono volti da lui conosciuti e questo è il motivo per cui non ha parlato per questi 7 anni. O è già andato o andrà presto in procura. Potrebbero scattare tra poco gli arresti, siamo vicini”.

E speriamo di dare presto al notizia di questi arresti!

Anna Vagli “possibili arresti per il caso di Denise Pipitone”.

🔴 ULTIM’ORA L’autore della lettera anonima è uscito allo scoperto. La criminologa Anna Vagli: “È un uomo, si è recato dall’avvocato Frazzitta e ha raccontato cosa è successo dopo il sequestro di #DenisePipitone” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/GlQJFOlrhB — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 28, 2021

Il nuovo messaggio di Piera Maggio.

“La pazienza. Vogliamo arrivare fino alla fine di tutta questa dolorosa vicenda. Spero tanto che la perseveranza e la tantissima pazienza, ci venga ripagata nei migliori dei modi, SU TUTTO. Aldilà delle sterili parole, dietro c’è tanto serio lavoro.

Carissimi un abbraccio a Voi, che sempre ci siete. Piera Maggio”.