Per chiarire il caso di Denise e Olesja si aspettano i risultati di un raffronto tra i gruppi sanguigni, che verranno mostrati in tv.

Olesja Rostova è davvero Denise Pipitone? Piera Maggio è cautamente speranzosa ed ha chiesto di sapere il gruppo sanguigno della ragazza russa e di effettuare il test del DNA. Le risposte alla domanda in che in tanti si fanno arriverà lunedì sera in diretta tv, nello show russo ‘Pust’ govoryat’ (Lasciali parlare), lo stesso programma che aveva intervistato la ragazza rapita e intenzionata a ritrovare i suoi veri genitori.

Ad annunciare la decisione di comunicare i risultati dei test (di comparazione dei gruppi sanguigni di Piera e Olesja) in televisione è stato Alberto Matano a La Vita in Diretta: “La risposta degli esami avverrà in maniera pubblica. Sarà svelato il risultato nello studio del programma televisivo russo che va in onda sul loro primo canale. Penso a Piera che è in attesa di sapere come sono andate le analisi, questa donna sta in attesa da 17 anni“.

Roberta Bruzzone ha – giustamente – fatto notare che dalla Russia certe informazioni forse dovevano arrivare prima e non pubblicamente: “Diciamo che certe informazioni, soprattutto sul gruppo sanguigno, sarebbero potute arrivare già nell’immediato e in forma privata“.

Denise Pipitone: "Aspettiamo dati per la compatibilità del gruppo sanguigno, solo dopo si procederà ai rilievi del Dna di Olesya. Siamo in contatto con l'Ambasciata italiana in Russia", l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di genitori.

Piera Masggio sul caso di Olesja e della speranza che possa essere Denise Pipitone.

“La speranza di ritrovare e riabbracciare nostra figlia non è mai venuta a mancare, in questi lunghi anni di attesa abbiamo cercato di verificare tutte le segnalazioni e gli avvistamenti. Anche in questo caso andremo cauti speranzosi senza illuderci, perché solo il DNA potrà darci certezze. Attendiamo dalla TV Russa notizie sulla possibilità di procedere alla comparazione anche del gruppo sanguigno per valutare una prima compatibilità. La ragazza Olesya, ha una storia terribile di sottrazione dai suoi genitori quando era piccola. È una storia che ci ha molto colpiti e che ricorda quella della nostra piccola Denise, per cui spero che si possa giungere presto alla soluzione. Comunque vada noi non molliamo. Ringraziamo tutti per il vostro affetto è vicinanza”.

