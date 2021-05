La Procura di Marsala apre un fascicolo per sequestro di persona. Anna Corona indagata con Giuseppe Della Chiave.

Nuovo colpo di scena nel caso di Denise Pipitone, ieri sera Gianluigi Nuzzi ha annunciato in diretta a Quarto Grado che Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati dalla Procura di Marsala.

“Stasera Quarto Grado fa un reale passo in avanti. Siamo in grado di darvi una notizia molto importante. Novità, torna sotto inchiesta Anna Corona e anche Giuseppe Della Chiave. Permettetemi di dirvi che l’intervista che avevamo fatto ad Anna Corona assume un altro contorno, perché questa donna adesso è indagata. Il fascicolo è aperto per sequestro di persona. Siamo davanti ad una svolta. C’è un nuovo procedimento su queste persone sotto inchiesta. Abbiamo tanti documenti su quello che è accaduto”.

Adesso chi tenta di difendere la donna non potrà più dire “non è nemmeno indagata, lasciamola in pace”.

+++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denise Pipitone

Siamo in onda su Rete4 con una puntata di #Quartogrado

Denise Pipitone, la Procura analizza le intercettazioni.

La Procura di Marsala intende far analizzare delle intercettazioni ambientali con le nuove tecnologie.

“Abbiamo un’altra novità da darvi. Abbiamo appena saputo che la Procura di Marsala farà analizzare alcune intercettazioni ambientali. La Procura ci vuole vedere chiaro su questo fronte. In particolare ci sono due gruppi di intercettazioni sulle quali si vuole fare chiarezza. Il primo gruppo sono passaggi di intercettazioni di conversazioni nel commissariato di Mazara. Un altro passaggio sono quelle che vengono raccolte dalle cimici nel motorino di Jessica Pulizzi“.

+++ La Procura di Marsala farà rianalizzare alcune intercettazioni ambientali +++ Altre novità sul caso di Denise Pipitone #Quartogrado

Alberto Di Pisa, ex procuratore capo di Marsala, parla di Anna Corona e della figlia Jessica.

“La tesi che io ho sempre sostenuto e che continuo a sostenere è che questa vicenda nasce in ambito famigliare. Jessica, figlia del papà biologico di Denise, riteneva la piccola la causa della distruzione della sua famiglia. Secondo noi è stata lei a prelevare la bambina quel giorno, per poi darla ad altre persone che a loro volta l’hanno affidata agli zingari. Quelle due donne sono terribili, capaci di tutto secondo me”.