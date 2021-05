Non solo la lettera anonima arrivata all’avvocato di Piera Maggio, ma ieri sera a Chi L’Ha Visto è emersa una novità inquietante sul caso di Denise Pipitone. I Carabinieri di Mazara Del Vallo avrebbero ricevuto delle minacce. In particolare Francesco Lombardo, (maresciallo dei Carabinieri presso la sezione di Polizia giudiziaria della Procura di Marsala) ha raccontato un episodio accaduto ad un suo collaboratore.

“C’è stato un momento che abbiamo pensato che fossimo vicini alla risoluzione di questa storia. Il 10 ottobre sul parabrezza della macchina del mio collaboratore è stato trovato un biglietto minatorio. In quel momento ho pensato che eravamo vicini perché stavamo dando fastidio a qualcuno. Il messaggio era molto diretto: ‘Tonino non vi siete stancati di girare per Mazara del Vallo? Avete famiglia, questo è un fatto che non riguarda il traffico d’organi. Questo fatto serve per colpire la famiglia, pensate a campare’

Ci hanno detto ‘statevi calmi e buoni e fatevi i fatti vostri’. Hanno messo un servizio di vigilanza per le nostre famiglie che è durato un bel po’. Non sapevamo con quali personaggi avevamo a che fare. Mia moglie si è accorta che era seguita. Alla fine se n’è accorta e loro si sono qualificati. Devo dire che mia moglie era molto allarmata“.

Denise Pipitone gli interpreti dei segni fanno una ricostruzione dettagliatissima.

La testimonianza di Battista Della Chiave è forse la più importante nel caso della scomparsa della figlia di Piera Maggio. L’uomo (adesso deceduto) anni fa ha dichiarato di aver visto Denise Pipitone viva e insieme ai suoi rapitori. L’interprete della Procura di Marsala dell’epoca non avrebbe capito alcuni passaggi del raccontato dell’uomo: “Quindi c’era solo un uomo vero? Ok. Ha rubato chi? Nel mare? Che significa? Il mare? Ti volevano sparare? Qualcuno ha 25 figli?!”

Chi L’Ha Visto ha arruolato l’esperta Rai Laura Santarelli e Antonio Di Marco (sordo dalla nascita e che conosce più di 10 dialetti con i segni) per capire se effettivamente l’interprete della Procura ha avuto difficoltà a capire Battista e i due hanno confermato: “Non si capivano ci sono stati diversi fraintendimenti e si sono perse tante informazioni“.

Santarelli e Di Marco hanno dato una versione molto più chiara del racconto di Della Chiave: “Hanno rapito la bambina. No, non era solo un uomo, c’era un secondo, di circa 25 anni con barba, pinzetto e capelli ricci. L’altra teneva ferma la bimba. Poi in moto hanno superato un cavalcavia e sono arrivati sul mare. Hanno preso una barca a remi e nascosto al piccola sotto una coperta. E poi sono andati via con lei. La bambina piangeva forte e viene portata via. Io gli avrei voluto tanto sparare, ma non potevo. Non avrei potuto mi avrebbero portato in galera. Se avessi provato a sparare a quell’uomo ero finito. Lo scooter con cui sono arrivati al mare è stato buttato in acqua. Io ho visto tutto quanto. […] e è questa bambina della foto? Sì è proprio lei”.

