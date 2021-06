Importantissima svolta nel caso di Denise Pipitone. Stamani a Storie Italiane la pm Angioni (che ha indagato sulla scomparsa della piccola di Mazara) ha detto di aver individuato la figlia di Piera Maggio.

“La mia idea è che Denise Pipitone è viva e sistemata in qualche famiglia che ha legami con i rapitori. Lei è sistemata in una famiglia, non è detto che sia in una famiglia rom, ma ambienti difficilmente ispezionabili. Sono sicura che sia viva e nei giorni scorsi ho mandato in procura una serie di documenti che mi danno la certezza che sia viva, ha una figlia e una famiglia. Sono documenti che ho trasmesso soltanto alla procura perché sono molto delicati. Li ho trasmessi anche all’avvocato Frazzitta. Prima avevo una probabilità e adesso una certezza.

Sono una cittadina che in applicazione dell’articolo 2 della Costituzione applica la solidarietà. Non solo cerco i colpevoli, che mi interessa poco, se non per individuare Denise Pipietone. Grazie al lavoro di due signore molto colte siamo riuscite ad individuare una persona e una bambina, la figlia di Denise Pipietone. Io ho la personale certezza. Non faccio vedere foto o altro perché sarebbe pericoloso per le indagini. Vi do come dato oggettivo quello che ho trovato. Il contesto se è italiano o straniero? Diciamo che è internazionale ecco”.

Finalmente una pista attendibile e seria, la speranza si è riaccesa sul serio. Questo non è l’avvistamento di un telespettatore, ma sono le dichiarazioni della pm che ha indagato sul caso di Denise per quasi 2 anni.

Le dichiarazioni della pm Angioni sul caso di Denise Pipitone, i filmati.

“Lo sto dicendo per un fine, bisogna fare in fretta e non permettere che si continui a imbrogliare – ha spiegato ancora l’ex pm –. Sono sicura che a Mazara del Vallo i responsabili di questo sequestro andranno dagli inquirenti. Non parlano ancora perché sono convinte di aver agito bene. Queste persone si chiedono ‘perché devo rischiare 30 anni se in realtà non ho fatto niente di male e la ragazza sta bene, siamo tutti felici’. Piera Maggio non è felice e ha perso una figlia. Ora dobbiamo soltanto aspettare”, ha concluso”.

“La ragazza sta bene, ma le hanno tolto l’identità personale e familiare” Caso #DenisePipitone: Maria Angioni a #storieitaliane GUARDA la diretta su RaiPlay 👉 https://t.co/YqLVRXJW5U@eleonoradaniele #14giugno pic.twitter.com/Ppolpn0E2Z — Storie Italiane (@storie_italiane) June 14, 2021

“Nei giorni scorsi ho mandato in Procura una serie di documenti e foto, che a me danno la personale certezza che #DenisePipitone sia viva” Il Pubblico Ministero Maria Angioni a #storieitaliane GUARDA la diretta su RaiPlay 👉 https://t.co/YqLVRXJW5U@eleonoradaniele #14giugno pic.twitter.com/WQlYD10aNF — Storie Italiane (@storie_italiane) June 14, 2021