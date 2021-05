Possibile svolta sul caso di Denise Pipitone. In queste ore le forze dell’ordine starebbero facendo dei controlli su una ragazza di nome Denise, di origini romene, che però da qualche anno vive a Scalea in provincia di Cosenza. Secondo alcune segnalazioni la 20enne potrebbe essere la figlia di Piera Maggio, scomparsa a settembre del 2004. Stando alle informazioni fornite dai principali quotidiani, la ragazza non si sarebbe sottratta alle verifiche, fornendo tutti i dati richiesti, dai nomi dei genitori alle altre informazioni utili a capire meglio il suo passato. La Procura di Mazzara del Vallo ha aperto un nuovo fascicolo sul caso e deciderà se procedere o meno alle analisi del dna.

“Secondo quanto riferito, la donna, una parrucchiera di Scalea, ha inviato un messaggio vocale nel quale ha riferito di aver riscontrato delle somiglianza fisiche, ma soprattutto legate “alla genesi di questa ragazza”, con la figlia di Piera Maggio, che oggi avrebbe 20 anni, perché nata il 26 ottobre 2000. – riporta l’Ansa – “La Procura con noi non parla, è un muro”, ha riferito l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio”.

Denise Pipitone, la pista della bambina ripresa a Milano.

L’avvocato Frazzitta a Mattino 5 ha parlato anche del famoso video di Felice Grieco in cui si vede una bambina molto simile alla figlia di Piera Maggio.

“Non sappiamo se la bimba ripresa a Milano da Felice Grieco fosse Denise ma è importante trovare la nomade che era con lei. Possiamo trovare la donna rom. Se riuscissimo a trovare lei, potremmo toglierci il dubbio su quella bambina del video”.

