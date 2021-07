Denis e Monica sono usciti da Love Island Italia senza il montepremi finale (finito fra le mani della coppia composta da Wolf e Rebeca), ma al di là di tutto hanno ugualmente trovato la loro stabilità. I due, infatti, sono usciti dal programma di Giulia De Lellis come una coppia.

Denis e Monica, inizialmente messi in crisi dalla Bombshell Yuri Pennisi, sono sopravvissuti indenni al mese di Love Island Italia, fra prove, baci e scenate di gelosia.

Ora i due sono rimasti un po’ di giorni a Gran Canaria dove è stato registrato il reality e su Instagram (dal profilo di lui, dato che Monica non ha nessun profilo su nessun social), hanno immortalato i primi momenti insieme. Dal risveglio in albergo, fino al pomeriggio insieme ad Antonino e Cristina.

Denis e Monica, la loro dichiarazione durante l’ultima puntata di Love Island Italia

“Erano i primi giorni di giugno ed io ero convinto, scendendo i gradini della villa, che io qua sarei stato il solito str**zo, il classico tipo che con le ragazze si diverte e basta. Poi ti ho vista e fin dal primo momento ho capito che sei speciale e che con te sarebbe stato tutto diverso. Sei stata la mia prima scelta qui a Love Island, una scelta per nulla scontata o facile”.

E ancora:

“A volte mi hai fatto soffrire, ma ora sono orgoglioso: sei forte, decisa e determinata, ma anche tenera e fragile. […] l’ultima volta che nella mia vita ho dato ascolto al mio cuore ho sofferto tanto, ma tu forse non lo sai. Ma adesso, grazie a te, è arrivato il momento di non avere più paura. Love Island oggi finisce, ma per me Monica e Denis hanno appena iniziato. Se tu lo vorrai, fuori da qui c’è un’altra avventura che ci aspetta”.

Questa la risposta di Monica:

“Denis secondo me non c’è bisogno di farti una dichiarazione perché noi le dimostrazioni ce le diamo ogni giorno. Sono convinta che fuori da qui continueremo a darcele”.