Denis Dosio da quando è uscito dal Grande Fratello Vip ha accresciuto la sua popolarità su TikTok e recentemente, nonostante ci siano zero gradi in tutta Italia, ha realizzato una serie di video senza maglietta.

I video hanno attirato molte critiche ed un bel po’ di utenti hanno usato la carta del bodyshaming per farlo sentire a disagio. Commenti che – a suo dire – se fossero stati rivolti ad una ragazza sarebbe scattata l’indignazione del web.

“Partiamo dal presupposto che non sono solito fare questo tipo di stories, perché mi scoccia rispondervi, ma oggi vi rispondo una volta per tutte. Partendo dal presupposto che siete degli incoerenti, ma proprio a livelli altissimi, che se questi commenti tipo: “Denis ha messo la pancetta”, “Il cenone di Natale è ancora lì”, “Sei ingrassato”, “Fai schifo”, – commenti sotto il penultimo TikTok che hanno avuto anche diecimila like – li aveste scritti sotto il TikTok di una donna l’avreste tutti chiamato body shaming, avreste detto poverina e sareste stati i primi a chiamare il 118 per denunciare. Invece sotto un ragazzo va tutto bene”.

Denis Dosio ha poi provocato i suoi follower, lanciando loro una sfida.

E ancora:

“Se voi siete abituati ad avere la concezione di un palestrato come di un secco rachitico di 35 kg con 200 ml di acqua nel corpo non vuol dire che sono tutti così. Nella palestra esiste farsi il cu*o così, esiste la massa muscolare, mangiare di più, mettere grasso, ma almeno in estate ti tiri e sei ancora più grosso. Vi prego, non parlate se non sapete le cose”.