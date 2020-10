Denis Dosio è stato squalificato al Grande Fratello Vip a causa di una bestemmia ed a quanto pare sembrerebbe avere ancora il dente avvelenato (ed ha tutte le ragioni per averlo), dato che ieri sera – commentando la nuova puntata – ha tirato una sonora frecciatina agli autori menzionando proprio la pessima battuta di Mario Balotelli che ha fatto a Dayane Mello.

“Che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un’intercalare alle tre di notte come una blasfemia. Wow”.

Il tweet è stato successivamente pubblicato anche su Instagram.

che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un’intercalare alle tre di notte come una blasfemia. wow😍 #GFVIP — Denis (@Denis36368867) October 23, 2020

Ovviamente Denis Dosio ha pienamente ragione, la sua squalifica è stata ingiusta e pretestuosa, soprattutto perché la bestemmia gli è scappata in un contesto colloquiale alle tre di notte. Non è stata pronunciata con l’intento di offendere qualcuno, né in un orario in fascia protetta.

Tuttavia il contratto che hanno firmato i vipponi prima di entrare in casa parla chiaro e fra le clausole di squalifica c’è proprio la bestemmia.

Clausola che in 20 anni non è mai stata cambiata e/o modificata.