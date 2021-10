Denis Dosio da qualche settimana è diventato una star di 0nlyFans, il social network a pagamento che sta avendo un gran successo. Un successo che ha spinto anche suo fratello Manuel ad aprirsi un profilo e che ha fatto conquistare all’ex gieffino ben 1000 iscritti in meno di 24 ore.

“In meno di 24 ore dall’apertura ho avuto oltre 1000 fan. La cosa mi rende felice” – ha confessato a Novella 2000 – “Non c’è nulla di male, era da tempo che volevo farlo… Credo sia giusto avere un contatto intimo e diretto con i miei follower. Tanta gente mi chiede di parlare, vogliono sfogare le loro ansie, anche dal lato intimo. Il mio intento è creare un club privato dove le persone possono esporsi liberamente. OF dà la possibilità alla gente di interloquire con noi. Ci sono tante ragazze e ragazzi che non riescono a parlare di questi argomenti con i propri genitori, cercherò con la mia piccola esperienza di dare qualche consiglio. Si crea quindi una vera community dove si è liberi di fare qualsiasi cosa senza pregiudizi”.

Ovviamente Denis Dosio su OF non dà solo consigli pratici in stile Otis di Sex Education di Netflix, ma mostra anche tanto altro.

ditemi che è un fake- pic.twitter.com/wrPuhYoRhw — mar☕/ HACKERATA A 2200, IL PINNATO! (@mkkprinceharry) October 17, 2021

Denis Dosio, su OF 15 mila euro in un giorno

Considerando che Denis Dosio ha dichiarato che in un giorno ha avuto oltre 1000 iscrizioni e che un abbonamento al suo profilo costa 15 dollari, calcolatrice alla mano avrebbe guadagnato in 24 ore 15000 dollari, per un corrispettivo di 12900 euro e qualche centesimo. Dato però che i fan sarebbero “oltre 1000” alla cifra potete aggiungerci tranquillamente qualche altro centinaio di euro. In un solo giorno.

Il viziatino ha trovato la sua strada.