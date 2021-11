Denis Dosio ha deciso di rispondere con ironia alla polemica esplosa su Twitter (e ripresa anche dalle maggiori testate giornalistiche come Il Fatto Quotidiano e FanPage) in merito alle patatine fritte del McDonald’s.

Del video incriminato di Denis Dosio con le patatine fritte del McDonald’s ve ne ho parlato sull’altro sito tematico perché il filmato non è una cosa ironica realizzata per TikTok, ma è stato girato per il suo pubblico di OF.

A distanza di 24 ore però l’ex vippone di Alfonso Signorini ha deciso di rispondere alla polemica in maniera ironica (e con il supporto di Francesco Chiofalo, suo grande amico). Lo ha fatto ricreando lo stesso sketch della consegna delivery (vista nel video con le patatine fritte) con tanto di commento fuori campo di Chiofalo: “Che stai comprando, patatine fritte? Bro, basta con queste patatine fritte eh! Mi stai mandando al manicomio con queste patatine fritte! Ora basta!“).

Ecco il video:

Denis Dosio ha guadagnato su OF circa 15 mila dollari in un giorno

Considerando che Denis Dosio ha dichiarato che in un giorno ha avuto oltre 1000 iscrizioni e che un abbonamento al suo profilo costa 15 dollari, calcolatrice alla mano avrebbe guadagnato in 24 ore 15.000 dollari, per un corrispettivo di 12.900 euro e qualche centesimo. Dato però che i fan sarebbero “oltre 1000” alla cifra potete aggiungerci tranquillamente qualche altro centinaio di euro. In un solo giorno.