Denis Dosio ieri è stato al Papeete Beach e lì ha incontrato uno dei clienti fissi, Matteo Salvini. L’influencer ha voluto fare dei selfie con il leader della Lega (Nord) ed ha scritto: “Quando la storia incontra l’arte contemporanea. Il resto lo troverete nei libri di storia“.

In appena 24 ore l’ex gieffino ha perso 2.000 follower ed è sbottato contro chi l’ha attaccato per le foto con il food blogger

“Più andiamo avanti, più penso che stiamo arrivando ad una società di trogloditi. Non è che se voi avete un orientamento politico o semplicemente non vi sta simpatica una persona, come in questo caso Salvini, io non posso fare una foto da pubblicare nei miei blog, perché magari lo incontro in un locale. Voi che state guardando questa stories sostanzialmente siete nel mio blog. Io qui mostro la mia vita. Se incontro una persona e voglio farci una foto e non mi espongo mediaticamente né nel partito politico, né nelle idee, ma semplicemente faccio una foto dove rido, non vedo il motivo per cui dobbiate scrivermi in massa: “Io adesso ti unfollowo”, “mi sei caduto”, “spero che vi venga un colpo a tutti e due”. Ragà, sciallatevi, fa male questo virus”.

Trovo che Denis Dosio sia un bravo ragazzo, ma dovrebbe capire che le posizioni prese negli anni da Salvinee non sono state così moderate. Siamo in tanti ad esserci sentiti discriminati dalle parole di questo signorotto ed è ovvio che fare dei selfie sorridenti con Salvini possa lasciarci almeno perplessi. Io non stimo Giorgia, Matteo, così come Mario Adinofli e mai mi sognerei di farci festa o posare con loro. I gesti (anche se superficiali come un like o una foto su Instagram) hanno un peso e un significato.

Detto questo gli insulti e le minacce restano l’arma degli imbecilli. Un selfie può non piacerci, ma rispondere con l’ignoranza ci rende solo peggiori di quelli che critichiamo.

Denis Dosio e le precisazioni su Salvini.

L’ex gieffino ha specificato di non sposare tutte le battaglie di Salvini: “C’è questo collegamento che volete creare tra me e Salvini. Due giorni fa ho pubblicato una stories, perché sono un esempio per i giovani, ho urlato sì ai green pass, sia sì ai vaccini. Un’ideologia che Matteo Salvini ne è contro. Mi fa piacere che ogni tanto si fanno questi piccoli gossip da banco. Quindi lo ripeto, vacciniamoci tutti è importante“.

Denis Dosio ti voglio bene, ma ti preferivo bestemmiatore al GF Vip che compare di Matteo al Papeete.

#Tiziaparty novabbe MATTEO FA LA DANZA PROIBITA CON DENIS DOSIO??????????????? pic.twitter.com/eWsH5GnhdU — giulia🦆is waiting for solar power (@tearsfr0mheaven) July 25, 2021

In che capitolo del Cricco era l’incontrò tra Salvini e Denis Dosio? pic.twitter.com/TD49GKaYov — ansiasenzalaenne (@asiasmn) July 26, 2021