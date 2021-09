Denis Dosio è sbarcato su OnlyFans.

L’ex gieffino ha così seguito le orme degli ex tronisti Lucas Peracchi e Mariano Catanzaro, che si sono iscritti ad OnlyFans mesi fa.

“ L’ho aperto per i miei veri fan “, ha dichiarato Denis Dosio con un video su Instagram, anche se la motivazione potrebbe essere tutt’altra. OnlyFans, infatti, non è un social network come tutti gli altri, ma è necessario sottoscrivere un abbonamento per vedere i contenuti pubblicati dal creator che vogliamo seguire. Gli abbonati pagano, il creator guadagna. E spesso (ma non sempre) guadagna pubblicando contenuti espliciti che non potrebbero essere pubblicati altrove.

Denis Dosio su OnlyFans

“Sta succedendo il delirio! Ma perché l’ho aperto? Beh, partiamo dal presupposto che in Italia siamo 20 anni indietro. Era questo il motivo per cui non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche, del giudizio della gente… Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto. Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto, voglio messaggiare, fare amicizia e voglio mostrare le parti mie più ribelli perché quella piattaforma me lo consente. Sono un ventenne e voglio essere trasgressivo. Voglio creare un’unione con voi che siete i miei veri fan”.

Per essere veri fan di Denis Dosio dovete sborsare 15 dollari. Se invece volete iscrivervi ad OnlyFans per diventare dei creator, essere seguiti e guadagnare, cliccate qua.