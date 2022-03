Ci sarà anche Denis Dosio nel cast dei pupi della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show firmata da Barbara d’Urso.

L’influencer, lanciato in tv proprio da Barbara d’Urso, ha avuto poi una grande opportunità partecipando al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove però è rimasto poche settimane perché squalificato per una presunta bestemmia.

A distanza di due anni, Denis Dosio avrà la sua seconda opportunità televisiva nel cast de La Pupa e il Secchione Show dove troverà altri due pupi conosciuti. Il volto lanciato da Maria De Filippi, Francesco Chiofalo e Lorenzo Orsini, presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia. Sulla presenza di quest’ultimo, però, non ci metterei la mano sul fuoco considerando quanto emerso online nelle ultime ore.

A spoilerare la sua presenza nel cast dei pupi è stato proprio Denis Dosio su Instagram dove ha pubblicato un selfie in una camera d’albergo identica a quella di Francesco Chiofalo. Entrambi, quindi, sarebbero in quarantena nello stesso hotel romano.

Hotel romano che ha accolto oggi anche Gianmarco Onestini, arrivato in ritardo per questioni lavorative. Farà una quarantena di 48 ore oppure il suo ingresso sarà posticipato alla seconda puntata? Dubbi anche sulla presenza di Paola Caruso, al momento in ospedale per una crisi d’asma a causa di una brutta allergia agli acari.

Paola Caruso in ospedale a pochi giorni dall’inizio de #lapupaeilsecchione pic.twitter.com/t7eXh29xl6 — disagiotv (@disagio_tv) March 13, 2022

Denis Dosio nel cast de La Pupa e il Secchione Show, non è l’unico famoso

Fra i tanti famosi che vedremo vivere nella villa de La Pupa e il Secchione Show ci saranno anche Flavia Vento (Pupa), Paola Caruso (Pupa), Vera Miales (Pupa), Mila Suarez (Pupa), Francesco Chiofalo (Pupo), Denis Dosio (Pupo), Lorenzo Orsini (Pupo), Aristide Malnati (Secchione), Gianmarco Onestini (Secchione), Nicolò Scalfi (Secchione).