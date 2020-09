Denis Dosio al Grande Fratello Vip potrebbe regalarci molte soddisfazioni e non solo sotto la doccia, ma perché è consapevole che questa sia per lui la grande occasione e son certo che non la sprecherà facendo il soprammobile.



“Entro al Grande Fratello Vip bello single ed in cerca. Le concorrenti donne non le ho ancora guardate bene, ma voglio godermi il primo impatto. Nessuna coetanea? Non importa, non mi faccio problemi. Se poi dovessi rimanere tre mesi, con tutto il testosterone che ho in circolo sarà difficile stare buono”.

Intervistato dal settimanale Chi,ha confessato di essere “single ed in cerca”.

Denis ha solo 19 anni ed è approdato in tv solo qualche mese fa grazie a Barbara d’Urso.

“Il pubblico ha forti pregiudizi su di me, al di là di chi mi odia molti pensano che io sia uno stupido e stare sotto le telecamere h24 è un’opportunità assurda per far conoscere Denis umanamente: i miei lati positivi e quelli negativi”.

E ancora:

Il motivo principale per cui ho accettato è che cerco il riscatto. […] Ero strano e bruttino, ma sono arrivato a 4 mila follower. Poi però è iniziato un periodo un po’ buio, la gente della mia città ha iniziato a prendermi in giro. Addirittura alcuni proiettavano i miei video in classe per sfottere, ma erano i primi colpi e a 14 anni non ero abbastanza forte per sopportarli”.

Curiosi di vedere Denis al GF Vip?