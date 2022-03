Da quando due anni fa Denis Dosio ha iniziato a mostrarsi in costume o semplicemente senza maglietta su Instagram, i commenti più frequenti sono ‘Denis Dosio gay, sicuro gli piacciono gli uomini’, ‘a questo piacciono i maschi‘. Quando poi l’influencer ha aperto un profilo OnlyFans in cui pubblica contenuti girati insieme ad altri bellocci, i rumor e i commenti si sono moltiplicati. In un’intervista rilasciata ad Armando Sanchez su Novella 2000, Denis ha confermato di essere etero, ma ha anche aggiunto che ama sperimentare nuove emozioni.

“Denis Dosio gay”: la reazione del concorrente de La Pupa e il Secchione Show.

“Sì leggo anche io ‘Denis Dosio gay’. La verità però è che sono un etero che decide di sperimentare nuove emozioni e lo fa tramite un canale web. Sono in contatto con altri ragazzi di questa piattaforma. Mi piace farlo e mi diverto tanto, anche perché sto facendo moltissime collaborazioni con influencer molto più famosi di me. In questi mesi ho girato tanti filmati con altri ragazzi. La storia della Polizia quando ero in un bosco con un altro influencer? Non sono stato assolutamente arrestato, bensì fermato dalla polizia…Ero in un luogo isolato e stavo girando un video con un collega creator”.

E per ‘nuove emozioni ovviamente si intende…

La decisione di aprire Only Fans.