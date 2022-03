Denis Dosio grazie ad OF ci ha regalato un nuovo dramma. Archiviate le patatine del McDonald’s, la notizia di oggi è di un presunto fermo della Polizia.

A raccontare il fatto è stato proprio Denis Dosio su Instagram, ripreso dal portale Webboh.

”È successo un caz*o di casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda”.

E ancora:

“La polizia ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura”.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, sembrerebbe che Denis Dosio sia stato beccato in flagrante dalla Polizia mentre si divertiva in un bosco con l’amico Viggo Sorensen, anche lui volto di OF e molto famoso in Repubblica Ceca. Una prima foto del “fattaccio” è stata poi pubblicata anche da Webboh.

Che sia tutta una mossa commerciale per “spingere” il video su OF, oppure è successo davvero? Nel dubbio su Twitter il caso è esploso.

Il caso esplode su Twitter

LE PATATINE FINALMENTE LIBERE ORA CHE DENIS DOSIO È STATO ARRESTATO pic.twitter.com/PNkIYYF6fo — fab 🥑 (@iseeocean_) March 6, 2022

la polizia durante il giro nel bosco che trova denis dosio col culo all’aria in mezzo agli alberi

pic.twitter.com/1S7li4OQR5 — giù; 👼🏻 (@sonopoliedrica) March 6, 2022

il modo in cui avevamo bisogno di live non è la d’urso con denis dosio che racconta dell’arresto pic.twitter.com/0sKCS5J6nA — chià (@demag0gica) March 6, 2022

denis dosio e il tipo nei boschi pic.twitter.com/Q5qQoV8cil — scorbutica 🥀 (@cazzonesobro) March 6, 2022

Chi ha deciso di togliere live non è la d’urso adesso avrà sulla coscienza il fatto che non possiamo avere le sfere contro denis dosio come processo ufficiale — ale☕️ (@alessssay) March 6, 2022