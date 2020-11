Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip è stato squalificato per aver pronunciato il nome di Dio invano (anzi, di sua nuora Madonna) in diretta televisiva e Denis Dosio, sui social, ha commentato con ironia: “Io e Bettarini un po’ come Emily“.

La citazione ovviamente è aulica e fa riferimento alla celebre Emily che se la pijanderc**o citata da Carimadituttoedipiù, star trash del web.

Stefano Bettarini è il terzo concorrente squalificato della quinta edizione del Grande Fratello Vip dopo Denis Dosio (bestemmia) e Fausto Leali (razzismo).

“Sei stato un ciclone in questi 3 giorni” – ha dichiarato Alfonso Signorini a Stefano Bettarini – “Però ti seri reso protagonista di un episodio infelice. Sai già di cosa parlo sono sicuro. Durante quella conversazione ti sei lasciato sfuggire un’affermazione che ha offeso la sensibilità di molte persone. Non possiamo passarci sopra o giustificare tutto con l’intercalare toscano. Siamo sicuri che non volevi offendere nessuno e che non c’era l’intenzione di farlo, ma questo è quanto. Il contenuto è blasfemo nei confronti di una divinità. Ti senti di chiedere scusa? So bene la persona che sei, ma i provvedimenti erano dovuti, soprattutto per i milioni di persone che si sono sentite ferite. Dispiace anche perché sei un professionista dei reality e pensavo sapessi tutto bene. Diciamo che non me lo sarei aspettato da uno come te. Sei ufficialmente squalificato dal gioco“.