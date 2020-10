Purtroppo è successo anche in questa edizione, uno dei concorrenti ieri notte ha bestemmiato. Mentre era in camera con gli altri concorrenti, Denis Dosio si è lasciato scappare un ‘Dio b*ia‘. Nella stanza tutti si sono resi conto della bestemmia ed hanno esclamato in coro: “No, no, no!”. Pochi istanti di silenzio e subito dopo Francesco Oppini ha messo un punto alla vicenda: “Ragazzi basta, buona notte“.

Su Facebook e Twitter sono tutti convinti che si tratti proprio di una bestemmia e in effetti non hanno torto. Ecco cosa riporta Wikipedia: “L’epiteto p**co non è però l’unico. Fra le altre bestemmie si ricordano l’uso di termini come bestia, boia, ladro, m**da, serpente, orco e cane, quest’ultima specialmente in Italia settentrionale; nella forma dialettale can è il tipico intercalare veneto. Sempre in Veneto sono molto usati “mas-cio”, “lazaròn” e “luamàro” (rispettivamente maiale, lazzarone e letamaio). In Piemonte frequentemente l’epiteto usato è “fàuss” (falso). Inoltre, tra gli altri epiteti offensivi si nomina “mannaggia” associato prima del nome della divinità (utilizzato specialmente per Cristo e per la Madonna), e “pu****a” se la bestemmia è rivolta alla Madonna”.

Mi auguro solo che il regolamento che prevede la squalifica per bestemmia venga modificato. Nel 2020 trovo sia anacronistico che un concorrente venga buttato fuori dalla casa del GF per un’intercalare che “offenderebbe” una divinità e i suoi fan (soprattutto se come per Denis Dosio è una bestemmia sfuggita in un contesto goliardico) . Sono certo che su un Dio esiste non si è offeso per la bestemmia di Denis, piuttosto troverebbe più interessante sapere se ci sono state delle vittime di qualche agente e/o agenzia…

Denis Dosio bestemmia: il video .

