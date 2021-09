Denis Dosio ha da poco debuttato su OnlyFans e lo ha fatto organizzando le cose in grande e collaborando fin da subito con Mario Adrion, modello di Versace e ballerino che qualche mese fa ha tentato la scalata televisiva partecipando ad American Idol.



Mario Adrion e Denis Dosio si sono beccati sul lago di Como per realizzare proprio dei contenuti per OnlyFans. In occasione del loro incontro (avvenuto senza maglietta, non chiedetemi perché) si sono anche dati un bacio a stampo sulle labbra. “Avevi mai baciato un uomo prima?“, gli ha poi chiesto il modello. “Mai, tu sei il primo” ha risposto Dosio.

“Perché ho aperto OnlyFans?” – ha dichiarato Denis Dosio – “Beh, partiamo dal presupposto che in Italia siamo 20 anni indietro. Era questo il motivo per cui non lo avevo ancora aperto. Avevo paura delle critiche, del giudizio della gente… Là è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto. Io me ne sono sempre fregato del giudizio della gente, mi sono fatto le ossa. Io voglio incontrare i miei veri fan, voglio avere un contatto, voglio messaggiare, fare amicizia e voglio mostrare le parti mie più ribelli perché quella piattaforma me lo consente. Sono un ventenne e voglio essere trasgressivo. Voglio creare un’unione con voi che siete i miei veri fan”.

Nel dubbio, ha debuttato su OnlyFans anche il fratello maggiore di Denis Dosio, tale Manuel Dosio. La famiglia Dosio sta a batte cassa, altroché.