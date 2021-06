Denis Bergamin ha fatto il suo debutto televisivo nel marzo del 2019 a Ciao Darwin. Il bel veneto ha gareggiato nella categoria ‘Family Day’, che si è scontrata con quella del ‘Gay Pride’ ed ha anche sfilato come ‘uomo del Family Day di giorno’. Il modello padovano si era vantato sui social della sua presenza nel programma di Bonolis utilizzando proprio l’hashtag #FamiliDay.

Fino a qui nulla di strano, al massimo possiamo sperare che il ragazzone abbia accettato di farsi etichettare come sostenitore del ‘Family Day’ solo per “lavoro”. Il bello viene adesso, ma prima di ridere andiamo per gradi e…

Il ragazzone adesso sta partecipando a Love Island e nella puntata di ieri ha rivelato un suo segreto: “Sono stato a letto con una ragazza e poi anche con sua madre. […] Però devo dire che la madre era molto giovane“.

Monica, la ragazza interessata a Denis, è stata onesta e ha detto di essere rimasta spiazzata dalla confessione: “Ragazzi io quando ho sentito il suo segreto non me l’aspettavo. Io sono una tranquilla e aperta, ma assolutamente. Ho fatto anche tante cavolate ed è vero. Certo che devo dire che la sua cosa è pesante. Inutile che facciamo finta di nulla, un minimo… A voi passerebbe mai per la testa di andare con un ragazzo e il padre? Fare una cosa del genere, a livello umano non devi avere tanti scrupoli in quei momenti. Sentire quella roba mi ha fatto ribrezzo. Per fare una cosa del genere è una persona molto distante da me, io non riuscirei. Ne esce male lui è“.

Denis Bergamin si è giustificato dicendo che quell’episodio risale a diversi anni fa: “Quella è una cosa che può far pensare ‘ha fatto lo scemotto’. Ma chi di noi non ha fatto cavolate? C’è chi ha il coraggio di dire un suo vero segreto e chi invece si nasconde. Poi avevo solo 18 anni. Preferisco essere sincero e diretto dire davvero quello che ho fatto“.

Adesso comunque è tutto molto chiaro, ‘Family Day’ era riferito alla mamma e alla figlia di cui si era “preso cura”. Questo ci serva da lezione, per ricordarci che la vera “trasgressione” non la fanno due piercing, un ciuffo colorato o dei glitter (che impazzavano tra i Gay Pride di Ciao Darwin). E poi non ci scordiamo che al Family Day nel 2007 c’era anche lui…



Denis Bergamin a Love Island: i filmati.

Avete presente il triangolo Monica, Denis, Manuel? Bene, è arrivato il momento di dare il benvenuto al quarto angolo: Manuel! 😏 #LoveIslandItalia #seiprontoainnamorarti https://t.co/2uNl8bup3q — Love Island Italia (@loveislanditaly) June 8, 2021