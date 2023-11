Denis Adrija: il primo ragazzo gay a partecipare a Ex On The Beach Italia

Ex On The Beach Italia si tinge nuovamente di arcobaleno grazie a Denis Adrija, primo ragazzo apertamente gay a partecipare al reality show di Paramount+. “Nuovamente” perché in passato hanno partecipato un paio di ragazze bisessuali e una ragazza transgender, ma lui è il primo maschio a rappresentare la comunità.

“È il più giovane del cast maschile” – si legge nella sua scheda di presentazione – “Ha 22 anni, fa l’estetista a Roma e nel tempo libero ama dedicarsi alla sua attività preferita: quella di “party boy”. Abituato a spingersi sempre oltre ai propri limiti, partecipa a Ex On The Beach Italia con l’obiettivo di divertirsi liberamente, ma per farlo dovrà resistere alle tentazioni romantiche dei propri ex“.

Denis Adrija: “Mi piace dominare e essere dominato”

“Ho 22 anni, sono italo-albanese, vivo a Roma, lavoro come estetista e mi prendo cura delle donne, ma nella vita privata sono gli uomini a prendersi cura di me”. Denis Adrija ha poi aggiunto: “La bellezza è molto importante per me […] con gli uomini mi piace sia dominare che essere dominato, mi piace flirtare ed essere libertino. Mi piace avere la mia libertà anche in una relazione. Sono un po’ str0nz3tto eh. Mi piace mettere zizzania e un pizzico di pepe. I miei ex? Nessuno di loro mi preoccupa, sono loro a doversi preoccupare”.

Ecco il video: