Denigrazione di Giorgia Meloni e Me

È iniziato al tribunale di Milano il processo a carico di Fabrizio Corona per diffamazione aggravata nei confronti di Giorgia Meloni e Manlio Messina. Il deputato di FdI, Manlio Messina, ha dichiarato che entrambi sono stati denigrati da Corona, che ha pubblicato un articolo sul suo sito di gossip, Dillingernews.it, ipotizzando una relazione tra lui e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Messina ha affermato che Corona ha esagerato e diffuso falsità, sottolineando che il giudice dovrà decidere chi abbia ragione. Durante la prima udienza del processo, Messina ha criticato la diffusione di notizie inventate per ottenere più follower, citando che questo gioco coinvolge la vita di persone con famiglie.

Fabrizio Corona, già noto ex paparazzo, deve rispondere di diffamazione aggravata insieme al giornalista Luca Arnau. Messina ha chiarito che tali invenzioni sono inaccettabili e dolose, specialmente nei confronti di chi occupa posizioni pubbliche. Giorgia Meloni sarà coinvolta nel processo come testimone, per chiarire la situazione e difendere la propria reputazione.

Manlio Messina è nato a Catania nel 1973 ed è un esponente di spicco di Fratelli d’Italia, con una carriera politica iniziata in Azione Giovani. Ha ricoperto vari ruoli, incluso quello di consigliere comunale e assessore regionale. Fino a poco tempo fa era vice presidente del gruppo parlamentare di FdI alla Camera, ma ha lasciato l’incarico a causa di recenti cambiamenti interni al partito in Sicilia. Il processo rappresenta un momento significativo per entrambi i politici coinvolti.