Dengue in Italia: ciò che devi sapere per proteggerti

Una recente vicenda immobilizza l’attenzione sulla salute pubblica, in particolare riguardo alle malattie infettive. Una donna proveniente dalla provincia di Pisa è stata dimessa dall’ospedale di Livorno, dopo essere stata ricoverata per Dengue, contratto durante un viaggio nel Sud-Est asiatico.

La paziente, che ora si trova in buone condizioni, non presenta rischi di contagio per le persone che la circondano, secondo le informazioni diffuse dalla Asl Toscana nord ovest. Spartaco Sani, direttore dell’area malattie infettive presso l’Azienda Usl Toscana nord ovest, ha espresso soddisfazione per l’evoluzione positiva della malattia, grazie a una diagnosi rapida eseguita dal laboratorio di microbiologia di Livorno.

Si sottolinea l’importanza di consultare un ospedale al primo segnale di febbre dopo un viaggio in aree a rischio sanitario. Una tempestiva identificazione del problema consente di ricevere cure appropriate e di ridurre l’impatto della malattia. Inoltre, si avrebbero misure di prevenzione per contenere eventuali epidemie locali, come indicato dal Dipartimento di Prevenzione.

In caso di segnalazioni di Dengue, il servizio di igiene e sanità pubblica attua misure precauzionali di disinfestazione in collaborazione con i Comuni interessati. La Dengue, trasmessa tramite le zanzare del genere Aedes, come la zanzara tigre, presenta un rischio di contagio indiretto. È quindi fondamentale intervenire rapidamente per abbattere la densità di zanzare nelle aree circostanti al malato, minimizzando così il pericolo di trasmissione autoctona del virus.