Dengue, Bassetti: "Fa paura in Sud America e si diffonde in Europa"

“La Dengue fa paura in Sud America. In Argentina” sono stati registrati “oltre 40mila casi e 39 morti dall’inizio dell’anno. Il sierotipo Cosmopolitan, tipico del Sud-Est asiatico, si è diffuso in America” e si presenta “molto più rapido nella diffusione, più aggressivo e anche più mortale”. A sottolinearlo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. “La Dengue, chiamata anche” febbre “spaccaossa, si sta diffondendo purtroppo anche in Europa – ricorda l’esperto su Twitter – con casi autoctoni nel sud della Francia. Un altro problema infettivo moltiplicato dalla globalizzazione e del surriscaldamento del pianeta”.