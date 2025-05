Dengue, allerta zanzare. Bassetti invita alla disinfestazione.

Le zanzare, vettori di varie malattie, rappresentano un serio rischio per la salute pubblica, in particolare per la Dengue. Nel 2024, l’Istituto Superiore di Sanità ha registrato 693 casi confermati di Dengue. Con l’arrivo dei primi caldi tra maggio e giugno, risulta fondamentale avviare campagne di disinfestazione. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive presso l’ospedale policlinico San Martino di Genova, evidenzia l’urgente necessità di tali interventi.

A Fano, si è verificato un focolaio con oltre 130 casi di Dengue, e Bassetti avverte che la malattia potrebbe diventare endemica a causa della presenza persistente della zanzara tigre. Per contenere la diffusione, il comune di Fano ha emesso un’ordinanza volta a prevenire la proliferazione di zanzare, sia tigri che comuni.

Tra le strategie preventive, è cruciale evitare l’accumulo d’acqua piovana e trattare chimicamente serbatoi come fontane, vasi e tombini. Le uova della zanzara tigre risultano particolarmente resistenti; le larve possono infatti sopravvivere anche in assenza d’acqua.

La Dengue è una malattia virale predominante nelle zone tropicali e subtropicali, i cui sintomi variano da lievi a asintomatici. Ciò rende essenziali gli esami di laboratorio per una diagnosi accurata. I sintomi comuni includono febbre, mal di testa, dolori muscolari e oculari, nausea, vomito e irritazioni cutanee.

Si consiglia di effettuare i test al ritorno da paesi dove il virus è endemico, se si presentano sintomi sospetti. Il periodo d’incubazione della malattia varia tra i 3 e i 14 giorni.