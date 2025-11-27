Denatalità, crisi in Italia

La denatalità non è più solo un problema numerico, ma una realtà che incide sulla vita quotidiana delle comunità italiane, compresa Siena. Secondo Fiorella Mariotti, Presidente di Sena Civitas, la crisi demografica è una vera e propria “emergenza nazionale” che non è in via di soluzione. Il calo delle nascite non è solo un problema economico, ma anche culturale, poiché riguarda l’idea stessa di famiglia, la stabilità del lavoro e l’incertezza percepita dai giovani.

Le conseguenze economiche della denatalità sono già visibili, con una forza lavoro ridotta e un sistema produttivo che perde vitalità. La sostenibilità del sistema pensionistico è a rischio, poiché dipende dai contributi dei lavoratori attivi. I territori risentono del fenomeno, con scuole che rischiano di chiudere, servizi che si riducono e attività commerciali che perdono clienti.

La questione non è meno significativa sul piano sociale, poiché una popolazione che invecchia senza essere bilanciata da nuove generazioni perde la propria energia interna. I legami comunitari si indeboliscono, il carico di cura per anziani e bambini ricade sulle famiglie e il territorio diventa meno attrattivo per giovani e professionisti. La famiglia è un pilastro della società civile e privarla delle condizioni per crescere significa indebolire la comunità.

La denatalità ha anche implicazioni psicofisiche, poiché una società con pochi bambini è una società in cui si moltiplicano solitudine e isolamento. La pressione sulle famiglie aumenta, con livelli di stress elevati e un rischio maggiore di iperprotezione per i bambini. Il sentimento collettivo ne risente, con una diminuzione di fiducia, progettualità e ottimismo.

Per affrontare il problema della denatalità, è necessaria una visione ampia che non si limiti agli aiuti economici, ma che interviene su cultura, servizi, lavoro, equilibrio vita-lavoro e sostegno reale alla genitorialità. La riflessione lanciata da Sena Civitas va in questa direzione, ricostruendo un contesto in cui avere figli non sia percepito come un rischio o un sacrificio, ma come un’opportunità per la comunità e per il Paese. I figli non sono un costo, ma un investimento per il futuro della comunità.

Meri Lolini sottolinea che la denatalità è una triste realtà che viviamo, conseguenza di uno squilibrio della nostra società. un’emergenza nazionale che è sia economica che culturale e inizia con un impoverimento circolare che danneggia l’economia locale. Una società senza bambini non avrà un armonico futuro e mantenere i diritti fondamentali e sociali sarà duro. La solitudine aumenterà, il lavoro diminuirà con tanta precarietà. necessaria una riflessione per affrontare questa pericolosa situazione che ha necessità di una programmatica risoluzione. La genitorialità deve essere sostenuta considerandola una grande opportunità di miglioramento della nostra società. necessario salire culturalmente e socialmente per un progresso che economicamente renda possibile un tenore di vita soddisfacente.