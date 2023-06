DEMONA SET COMPLETO LENZUOLA SINGOLO POLICOTONE SOTTO SOPRA FEDERA TINTA UNITA FANTASIE VARI COLORI (F101)

NOTA BENE LA FANTASIA NELLE FOTO E’ COME NEI RIQUADRI PICCOLI MA IL COLORE DEL COMPLETO E’ QUELLO COME NEI RIQUADRI GRANDI Misura completo letto singolo: – Lenzuolo Di Sopra: 140/150/160x280cm (dipenda dalla fantasia) – Lenzuolo Di Sotto Con Angoli: 90×200+25 – Lenzuolo Di Sotto con Angoli MAXI – Federa: 52×82 Bellissimo Completo Lenzuola in misto Cotone Bellissima collezione disponibile in varie fantasie a vostra scelta, lavabile in lavatrice a 40° NOTA BENE: ATTENZIONE NON TUTTE LE FANTASIE SONO DELLA STESSA MARCA PER CHI ACQUISTA PIU’ PEZZI POTREBBE RICEVERE PRODOTTI DI MARCA DIVERSA MA DELLA STESSA QUALITA’

Misura completo letto singolo: – Lenzuolo Di Sopra: 140/150/160x280cm CIRCA (dipenda dalla fantasia) – Lenzuolo Di Sotto Con Angoli: 90×200+25 – Lenzuolo Di Sotto Con Angoli MAXI – Federa: 52×82Bellissima collezione disponibile in varie fantasie e colori a vostra scelta, lavabile in lavatrice a 40°SPEDIZIONE GRATUITA

12,99 €