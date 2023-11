DEMONA SET COMPLETO LENZUOLA MICROFIBRA LETTO MATRIMONIALE 3D VARIE STAMPE OFFERTA (L3D-31 Occhi Beige, Matrimoniale)

SET COMPLETO LENZUOLA MATRIMONIALE 3D CON ANGOLI MAXI MATRIMONIALI LETTO STAMPA Tessuto microfibra, 100% POLIESTRE Completo letto Matrimoniale stampa digitale 3d composto da lenzuolo sopra + lenzuolo di sotto con maxi angoli e 2 federe cuscino. Bellissimi set di lenzuola con stampa in 3D , vari modelli diversi con bellissime e grandissime fantasie in rilievo , davvero uniche ed eleganti . Lenzuolo Sopra 240x280cm Lenzuolo Sotto Con Angoli 180x200cm +25cm 2 Federe 50x80cm Disponibile in diverse fantasie selezionabili dal menù a tendina NB IN QUESTA INSERZIONE SONO PRESENTI LENZUOLA DI MARCHE DIVERSE , FACENDO ACQUISTI MULTIPLI POTRESTE RICEVERE LENZUOLA DI MACRHE DIFFERENTI

Tessuto microfibra, 100% POLIESTRELenzuolo Sopra 240x280cm ,Lenzuolo Sotto Con Angoli 180x200cm +25cm 2 Federe 50x80cm .Disponibile in diverse fantasie selezionabili dal menù a tendinaSPEDIZIONE GRATUITA

14,99 €