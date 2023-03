DEMONA ACCAPPATOIO IN SPUGNA UNISEX CAPPUCCIO COTONE 100% UOMO DONNA S M L XL XXL XXXL E CALIBRATE VARI COLORI TINTA UNITA CON TASCHE SPEDIZIONE GRATUITA

ACCAPPATOIO SPUGNA 100% COTONE UOMO DONNA M L XL XXL OTTIMA VESTIBILITÀ ACCAPPATOIO IN SPUGNA CON CAPPUCCIO E TASCHE Unisex SIA UOMO CHE DONNA L’accappatoio in Spugna è un prodotto di ottima qualita’ unisex dotato di cappuccio tasche e cintura. Disponibile in molti vivaci colori dalla taglia M alla XXL REALIZZATO IN MORBIDA SPUGNA IN COTONE 100%, MOLTO ASSORBENTE COLORE E TAGLIE : possibilità di preferenza dal menù a tendina

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 3 gennaio 2023Produttore ‏ : ‎ DEMONAASIN ‏ : ‎ B0BRL6WCLFCategoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

CONTROLLARE LA TABELLA TAGLIE PRIMA DELL’ ACQUISTO

Cotone

Chiusura: Annodata

Lavare in lavatrice

100% COTONE

SPEDIZIONE GRATUITA

16,99€