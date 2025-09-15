Demon Slayer conquista il box office italiano e mondiale

Nel weekend appena concluso, “Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito” ha segnato nuovi record al box office sia negli Stati Uniti che in Italia. Questo film animato, prodotto da Crunchyroll e distribuito da Eagle Pictures nelle sale italiane, ha incassato nel suo primo weekend 2 milioni e 650mila euro, conquistando il primo posto e diventando l’anime con il miglior esordio di sempre nel mercato italiano.

Questo primo capitolo della trilogia che conclude la popolare serie di Demon Slayer ha ottenuto numerosi successi al box office. In Giappone, ha superato i 210 milioni di dollari, diventando rapidamente il secondo miglior incasso della storia del paese. Negli Stati Uniti, il film ha segnato un’apertura storica con 70 milioni di dollari, risultando la miglior apertura per un film d’animazione giapponese e per un film straniero in generale, sia animato che non.

Attualmente, il film ha già raggiunto un incasso globale di 350 milioni di dollari.