Bandai Namco ha confermato per il 10 giugno di quest’anno l’uscita di Demon Slayer The Hinokami Chronicles su Nintendo Switch, diversi mesi dopo il debutto su PlayStation, Xbox e PC. Questa versione includerà tutti i contenuti post-lancio aggiunti al gioco come i sei nuovi personaggi giocabili: Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu e Yushiro e Tamayo. In occasione dell’uscita saranno presenti anche nuove missioni online che premiano con punti Kimetsu per sbloccare ricompense aggiuntive.

Demon Slayer su Switch è previsto sia in edizione digitale che fisica, quest’ultima può essere preordinata da ora per ottenere un bonus esclusivo. Al momento l’unico video disponibile è la promo dell’edizione giapponese del gioco, che uscirà nello stesso periodo.