Demon Days: La Magia dei Gorillaz in 10 Curiosità

Uscito nel maggio 2005, "Demon Days" è il secondo album dei Gorillaz, consolidando il successo del collettivo virtuale creato da Damon Albarn e Jamie Hewlett. Il disco offre un’esperienza sonora stratificata, mescolando hip-hop, dub, pop ed elettronica, affrontando tematiche sociali di crisi e alienazione.

Strutturato come un viaggio notturno, ogni brano rappresenta una tappa nella lotta contro i demoni personali. L’album inizia con "Intro" e si conclude con "Don’t Get Lost in Heaven" e "Demon Days", simboleggiando la rinascita. Tra le collaborazioni degne di nota figurano artisti come De La Soul, Neneh Cherry e MF DOOM, a testimonianza della varietà stilistica del progetto.

La produzione, curata da Danger Mouse, ha contribuito a definire il suono distintivo dell’album. Il singolo "Feel Good Inc.", realizzato con De La Soul, ha ottenuto un grande successo, raggiungendo il secondo posto nella classifica britannica e vincendo un Grammy Award. Il brano è attualmente il più ascoltato dai Gorillaz, con oltre 1,8 miliardi di stream su Spotify.

Il tour “Demon Days Live” ha portato l’album nei principali teatri come il Manchester Opera House e l’Apollo Theater di New York, mescolando musica dal vivo e animazioni. L’album ha venduto oltre sei milioni di copie nel mondo, conquistando la vetta delle classifiche in diversi paesi.

Le recensioni del tempo lodavano "Demon Days" per la sua complessità e bellezza, indicando un progresso rispetto al precedente album. Con una valutazione globale di 9,00 da testate come Uncut e Q Magazine, l’opera rimane uno dei lavori più apprezzati del gruppo.

