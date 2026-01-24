Democrazia in crisi, l’Europa al bivio

Nei giorni del trionfo dell’internazionale nazionalista, la democrazia resta il migliore dei sistemi possibili, a patto che impari a ripensarsi dopo i tracolli subiti. Fabrizio Barca, che ha radunato intellettuali, politici e accademici a Genova per una tre giorni organizzata dal Forum disuguaglianze e diversità, sottolinea che non si possono permettere tempi lunghi di reazione e che bisogna reagire subito. L’attacco portato dai nuovi autoritarismi e dalle oligarchie del capitale è forte e richiede una risposta immediata per evitare che la paura dei popoli continui a diffondersi e cresca la domanda di nuovi leader autoritari.

Una ricerca dell’European movement international ha rivelato che il 64% dei cittadini europei ritiene la democrazia un sistema superato e non più in grado di rispondere ai bisogni di sicurezza e ordine delle società moderne. La cronaca recente ha confermato dinamiche storiche già in atto, con l’imperialismo americano che si è spinto a chiedere di poter comprare la Groenlandia e gli altri leader, come Xi Jinping e Vladimir Putin, che continuano a coltivare la loro influenza a colpi di guerre militari e commerciali.

L’Europa ha l’opportunità di tornare a essere protagonista, ma deve ripartire subito e assumersi le proprie responsabilità. La folla radunatasi a Genova chiede nuovi strumenti di partecipazione e una proposta di politica estera forte, in particolare sull’Ucraina. L’Europa deve anche gestire la situazione nel proprio “giardino di casa” e non può permettersi di essere succube della Casa Bianca. La fragilità persistente del Vecchio continente e le divisioni palesate anche alla luce del ciclone Trump sono evidenti, ma c’è la possibilità di cambiare rotta.

Il virus antidemocratico si diffonde e mancano anticorpi ovunque, non solo nel declinante Occidente. L’esame di coscienza non può che tornare ad affiorare e chiedersi come è stato possibile che tutto questo accadesse. La democrazia è dimezzata, con una partecipazione al voto al 50%, e diventa una democrazia minima, in cui resiste soltanto il rito del voto. Tuttavia, esistono vie per risanare il corpo malato delle opinioni pubbliche, come uno Stato che non teme di riprendersi i propri spazi e di parlare di intelligenza sociale al posto dell’intelligenza artificiale. Il fattore tempo è importante e alcune cose che ci affrancherebbero dalla dipendenza del più forte si possono fare già domani mattina.