Demna Gvasalia: Il Nuovo Direttore Creativo di Gucci e la Storia di un Stilista Rifugiato

Demna Gvasalia è stato ufficialmente nominato nuovo direttore creativo di Gucci, subentrando a Sabato De Sarno a luglio. La scelta è stata inaspettata e segna un cambio radicale per il marchio. Gvasalia, noto per aver rivoluzionato Balenciaga con la sua visione innovativa, è pronto a portare la sua estetica audace e contemporanea in Gucci. Kering ha gestito il processo di selezione con discrezione, specialmente in un periodo in cui i ricavi di Gucci hanno subito un calo significativo del 21% nel 2024, scendendo a 7,65 miliardi di euro.

La nomina di Gvasalia fa parte di un riassetto più ampio all’interno del gruppo Kering, con recenti cambiamenti in altre maison. Il CEO di Gucci, Stefano Cantino, ha dichiarato che Gvasalia è considerato il “migliore designer della sua generazione”, sottolineando come la sua esperienza in Balenciaga possa beneficiare anche Gucci. Francesca Bellettini, deputy CEO, ha aggiunto che Gvasalia ha ridefinito il concetto di moda nell’ultimo decennio.

Demna Gvasalia, nato in Georgia nel 1981 e segnato dalla guerra civile durante la sua infanzia, ha costruito la sua carriera dopo aver studiato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa. La sua carriera è decollata con il collettivo Vetements, portando a una nuova definizione del lusso contemporaneo con scelte estetiche audaci e provocatorie. Con la sua guida, Gucci dovrà unire l’eredità storica del marchio con la cultura moderna, mirando a rispondere alle aspettative delle nuove generazioni. Gvasalia si è detto onorato di intraprendere questo nuovo capitolo nella storia di Gucci.