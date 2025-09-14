Demi Moore incanta New York con il suo look mozzafiato

L’attrice Demi Moore ha recentemente partecipato all’evento “Care for Women” a New York, attirando l’attenzione con la sua presenza e il suo look. Insieme a celebrità come Lauren Sanchez Bezos, Georgina Chapman e Salma Hayek, Demi ha sfoggiato un abito di Gucci, caratterizzato da un collo alto e uno spacco audace, che metteva in risalto le sue gambe snelle.

Per completare il suo outfit, ha indossato orecchini e un anello, mentre i suoi capelli morbidi e ondulati e il suo sorriso magnetico hanno conquistato i presenti. A dispetto dei suoi anni, si conferma una delle attrici più belle e affascinanti del panorama attuale, impressionando anche le generazioni più giovani.

Recentemente, Demi è stata al centro dell’attenzione anche per aver difeso pubblicamente la moglie di Bruce Willis, Emma Heming, durante un’intervista. Emma è stata oggetto di critiche per aver spostato Bruce in un’altra casa per garantire migliori cure, ma Demi ha elogiato il suo impegno, riconoscendo le responsabilità che gravano su di lei.