Demi Moore incanta a New York con un abito mozzafiato

I riflettori tornano a puntare su Demi Moore, la famosa attrice di “The Substance”, che sorprende con look affascinanti ad ogni evento. Al gala benefico Caring for Women 2025, ha mostrato una sicurezza da vera icona di Hollywood, indossando un abito straordinario che ha catturato l’attenzione di tutti. Il suo outfit, luccicante di paillettes in un’atmosfera sofisticata, è stato accolto con entusiasmo sul web, inserendosi tra i migliori della sua carriera.

Il Caring for Women è un evento annuale organizzato dalla Kering Foundation, dedicato alla raccolta di fondi e alla sensibilizzazione sulla violenza di genere. La serata si è tenuta a New York, in un ambiente elegante che ha mixato moda e filantropia. Ogni anno, l’evento attira celebrità da tutto il mondo, unite per sostenere chi è in difficoltà.

Demi ha indossato un lungo abito nero con un profondo spacco laterale, rivelando la sua silhouette senza risultare volgare. La scelta di accessori comprendeva scarpe nere e gioielli importanti, che hanno dato un tocco di colore al suo look predominante. Il suo trucco semplice, con labbra nude e occhi intensi, ha completato un’immagine di eleganza senza tempo.

Oltre a Demi, altre celebrità sono state protagoniste della serata. Lauren Sánchez ha impressionato in un abito di raso champagne, mentre Jessica Chastain ha optato per un romantico vestito lilac. Salma Hayek ha scelto un elegante tuxedo strapless, mentre Dakota Johnson ha osato con un abito in pizzo trasparente. Nonostante le altre star, Demi è riuscita a brillare nel suo stile inconfondibile.