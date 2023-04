Demi Moore 'candida' il suo Chihuahua al Guinness dei Primati – Foto

Il Guinness dei Primati “ha appena annunciato di aver trovato il cane più piccolo del mondo”. E’ quanto scrive l’attrice Demi Moore sulla sua pagina Instagram, lanciando tra il serio e il faceto la candidatura del suo chihuahua alla competizione, per ora tra i suoi fan. “Non so voi ma io penso che Pilaf possa dare del filo da torcere a Pearl!” scrive sulla sua pagina social, pubblicando la foto del cane con una banconota da 100 dollari per far capire quanto è piccolo. Non sono mancate le reazioni sullo stesso tono degli ammiratori della 60enne con “votate per Pilaf”, “Pilaf deve vincere” e una serie di “Wow” da parte dello stesso account del Guinness dei Primati a commento degli scatti.

