Demi Lovato è tornatə a parlare del mondo degli extraterrestri durante la sua intervista con Becky G su Facebook. A domanda diretta della rapper: “Se ci fosse un extraterrestre che soddisfacesse tutti i criteri richiesti per essere un partner ideale, usciresti con ləi?“, l’artista ha replicato senza pensarci due volte: “Sì, assolutamente! Sono così stancə degli umani e delle loro stronzate. Sono sfinitə. Portatemi un alieno! Anzi, un extraterrestre!”.

Demi si è immediatamente correttə perché, come dichiarato tempo fa, per ləi il termine “alieno” sarebbe dispregiativo nei loro confronti e potrebbe urtare la loro sensibilità. Molto meglio un neutro “extraterrestre”.

Come sempre, preferisco alzare le mani e non commentare. Mi limiterò a mettere un paio di GIF della zia Malgy.



Demi Lovato: “I think that we have to stop calling them aliens because aliens is a derogatory term for anything,”

Also Demi: “Yes, absolutely. I am so tired of humans! I am so tired of humans and their human bullsh–. I am so over it! Bring me an alien! Bring me an ET”.

— Rhys (@rhys_like_peace) November 11, 2021