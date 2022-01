Nuovo cambio di look per Demi Lovato. Dopo aver provato tutti i colori possibili, qualche mese fa ** cantante di Cool For The Summer si è tagliatə i capelli e li ha lasciati cortissimi. Adesso l’artista ha dovuto rasare metà testa per un motivo ben preciso. La popstar (che è entrata in contatto con gli extraterrestri) infatti si è tatuatə un grosso ragno sulla parte sinistra del cranio.

Demi Lovato, la spiegazione del tatuaggio.

“Ragazzi questo è il Grandmother Spider, che ci ha insegnato tante cose. Ci ha insegnato la ceramica e la tessitura. Ci ha insegnato il fuoco, la luce e l’oscurità. Poi ci ha insegnato che siamo tutti connessi sulla ragnatela, ci ha insegnato che ognuno di noi ha il suo posto in questo mondo”.

this is so dope, i love it pic.twitter.com/9r91cqvFyH — dante 🕷️ (@tmylmparadise) January 8, 2022

Demi now wears a tattoo of a spider on the side of their head. This is what spiders mean in symbolic ways: pic.twitter.com/paBuVnNak3 — 🦋Demi Lovato News🦋 (@DevonnesMuse) January 9, 2022

Demi via Instagram story (ddlovato) pic.twitter.com/Bub93xcEzC — Demi Lovato News (@justcatchmedemi) January 8, 2022

