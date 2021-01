Non solo Lady Gaga, Jennifer Lopez e Katy Perry, all’Inauguration Day 2021 si è esibita anche Demi Lovato. La cantante di Tell Me You Love Me a differenza delle colleghe non è volata a Washington, ma è rimasta a casa sua a Los Angeles. Direttamente dalla California e con un grande green screen dietro di lei, Demi ha cantato Lovely Day di Bill Withers.

Ottima scelta del brano, grinta perfetta, voce impeccabile, ma anche un look nuovo di zecca. La popstar americana ha sfoggiato un caschetto rosa alla Elodie appena fatto, visto che fino a 5 giorni fa su Instagram si mostrava in video con i suoi classici capelli lunghi e castani. Tanto caruccia lei e la sua esibizione, ma ovviamente qualsiasi paragone con Gaga, JLo e Katy sarebbe davvero perfido, visto che le altre hanno avuto abiti, esposizione e cornici di tutt’altro livello.

Per me è un bel 6,5 di incoraggiamento.

demi lovato its the total definition of talent and growth, after everything she been through, her voice is still rising and shining as always, we should appreciate her more when her 7th album will come out 🙂 #DemiLovato pic.twitter.com/qdURbaEU8b

— Jake // BLWW 2021 (@darianaisIife) January 21, 2021