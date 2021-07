Dopo aver rivelato di essere attratt* soltanto da donne, Demi Lovato lo scorso maggio ha fatto coming out rivelando di essere non binary. L’artista ieri è tornat* a parlare ai suoi fan e li ha tranquillizzati, dicendo loro che se sbagliano ad usare il pronome giusto non è un dramma, l’importante è che ci provino.

“Ho sentito il bisogno di postare questo pensiero perché spesso trovo che il cambiamento dei pronomi possa essere fonte di confusione per alcuni e difficile da ricordare per altri. Per me è importante che voi ci proviate, ma se commettete un errore, va bene. Se sbagliate ad utilizzare i pronomi che mi rappresentano, non fa nulla. Alcune volte sbaglio anche io i pronomi con cui preferisco essere identificat*! È un lungo percorso cambiare i pronomi che ho utilizzato per definirmi per tutta la vita. Ed alcune volte è difficile ricordarselo. E se provate a rispettare la mia verità, allora il cambiamento verrà in automatico. Sono solo così grat* per il vostro sforzo sforzo nel cercare di ricordare ciò che significa così tanto per il mio processo di guarigione. Ho sentito il bisogno di pubblicare questo post perché spesso penso che il cambiamento dei pronomi possa essere confusionario per qualcuno, o difficile da ricordare per altri. Riguarda le vostre intenzioni. Vi chiedo di provarci, ma se fate un errore non fa nulla. Ricordate che vi amo”.

Un messaggio davvero positivo, perché sbagliare è normale (capita anche a me), l’importante è l’intenzione e l’impegno nel cercare di rispettare tutt*.

Il post di Demi Lovato.

Demi Lovato shares a message to those who may misgender them following the announcement that they now identify as non-binary and use they/them pronouns: “It’s all about your intention. It’s important to me that you try, but if you make a mistake, it’s okay 😊🙏🏼💞” pic.twitter.com/BqLeuwijD4 — Pop Crave (@PopCrave) July 13, 2021

I felt the need to post this because I often find that the change in pronouns can be confusing for some, and difficult to remember for others. It’s all about your intention. It’s important to me that you try, but if you make a mistake, it’s okay 😊🙏🏼💞 pic.twitter.com/nd37qvMGqk — Demi Lovato (@ddlovato) July 13, 2021

.@ddlovato released #Skyscraper 10 years ago today, and we are so proud of how far they’ve come ❤️ pic.twitter.com/vvdlWMxtgG — Audacy (@Audacy) July 12, 2021

