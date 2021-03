Nel 2017 Demi Lovato ha fatto coming out dicendo di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne. La cantante mesi dopo ha specificato di essere fluida: “Come orientamento sono fluida, l’amore è amore. Puoi trovarlo in ogni genere. Io amo la libertà e voglio essere libera di uscire ed amare con chi voglio“.

Nonostante la popstar (che ha raccontato di aver avuto un infarto e tre ictus) abbia più volte detto di aver sempre saputo della sua fluidità, negli ultimi anni le sue relazioni con i ragazzi le hanno fatto capire che preferisce le donne. In un’intervista rilasciata a Glamour Demi ha detto che ormai vede i maschi più come amici, mentre si sente più attratta dalle ragazze.

Dichiarazioni che in USA hanno fatto pochissimo rumore, ma immaginate se queste cose le avesse dette una (o addirittura UN) cantante famosa in Italia.

Whew @ddlovato coming out as queer is the best thing that’s happened to me this week 👏🏾👏🏾👏🏾

#DemiLovato isn’t quite ready to put a label on her sexual orientation, but she can confidently say this: Right now, she is “too queer” to be with a cisgender man. ‘Sorry Not Sorry’ singer @ddlovato recently opened up to @glamourmag about coming into her own as a #queer woman. pic.twitter.com/bmiYfvMTgZ

