Demi Lovato: matrimonio e nuove identità di genere

Otto anni fa, Demi Lovato ha fatto coming out, rivelando di essere attratta sia da uomini che da donne. Nel 2021, ha dichiarato di identificarsi come non binaria, annunciando la modifica dei suoi pronomi in “they/them”. Raccontando la sua esperienza, Lovato ha spiegato che una relazione passata con un uomo l’ha fatta sentire sollevata di poter vivere la sua verità, riscoprendo la sua attrazione per le donne.

Tuttavia, nel 2022, ha deciso di tornare a utilizzare il pronome femminile, spiegando di sentirsi più femminile e descrivendo la sua identità come fluida. Questo cambiamento riflette il suo continuo percorso di autoscoperta.

Recentemente, Demi Lovato si è fidanzata con Jordan Lutes, conosciuto durante la produzione del suo album “Holy Fv*k”. Lo scorso febbraio, in occasione di San Valentino, ha annunciato il loro imminente matrimonio, esprimendo il suo amore e la gratitudine verso Lutes.

Ieri, Demi e Jordan si sono sposati, con la cantante che ha indossato un elegante abito di Vivienne Westwood. Soddisfatta della scelta, ha enfatizzato come il design dell’abito valorizzasse la sua figura. La cerimonia ha visto Demi radiosa, con un trucco e acconciatura impeccabili, facendo di questo giorno un momento memorabile per la popstar e il suo compagno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it