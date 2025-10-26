Demi Lovato: il nuovo album dance-pop che celebra la libertà

Demi Lovato ha appena pubblicato il suo nono album intitolato “It’s Not That Deep”, disponibile sia in formato digitale che fisico, inclusi vinile colorato e CD. Questo nuovo progetto musicale comprende undici tracce, in cui l’artista rielabora i suoni dance-pop delle sue canzoni precedenti, regalando loro una nuova vitalità.

Il disco, prodotto da Zhone, rappresenta un ritorno alla spensieratezza che ha caratterizzato gli inizi della carriera di Demi, permettendole di riappropriarsi del controllo su se stessa e di liberarsi dalle inibizioni. Anticipato da tre singoli – “Fast”, “Here All Night” e “Kiss” – “It’s Not That Deep” segna una nuova era per Demi, celebrando temi come la vita, la libertà e il divertimento.

Demi ha descritto l’album come un capitolo emozionante pieno di gioia e leggerezza. Sul suo lavoro ha affermato che è stata un’esperienza divertente e collaborativa con Zhone, sottolineando l’intento di far emergere un’energia spensierata che inviti a ballare.

Con una carriera costellata di successi, Demi ha pubblicato otto album, tutti entrati nella Top 10 della Billboard 200, e quattro di questi hanno superato il miliardo di streaming su Spotify. Ha conquistato il pubblico non solo grazie alla sua potente voce, ma anche per la sua abilità di scrittura. In Italia, vanta 8 dischi di platino e 5 d’oro.

La tracklist di “It’s Not That Deep” include brani come “Fast”, “Here All Night” e “Ghost”. Per ascoltare il nuovo album, è possibile visitare il link dedicato.