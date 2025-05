Demi Lovato: Il matrimonio che celebra la sua autenticità

Demi Lovato ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Jordan Lutes, coronando un percorso di crescita personale che ha incluso la sua identificazione come non binaria e, successivamente, il ritorno all’uso di pronomi femminili. Nel 2017, l’artista ha dichiarato la propria bisessualità, aprendo un importante capitolo della sua vita. Nel 2021, ha annunciato di identificarsi come non binaria, presentando il suo nuovo pronome “they/them” in un video molto seguito.

Questo passaggio è stato frutto di un’intensa autoconsapevolezza, con Lovato che ha rivelato di trovare una maggiore autenticità nelle relazioni con donne piuttosto che con uomini. Nel 2022, ha deciso di tornare ad usare il pronome femminile, asserendo di sentirsi “fluida” e riconoscendo il cambiamento come un’evoluzione della sua identità.

Il suo legame con Jordan Lutes, nato durante la produzione dell’album “Holy Fvk*”, si è intensificato nel corso di tre anni, culminando nell’annuncio del matrimonio il 14 febbraio. Lovato ha espresso la sua gioia per questo nuovo capitolo, sottolineando la positività degli ultimi anni insieme al suo futuro marito.

Recentemente, la coppia ha celebrato le nozze, con Demi che ha indossato un elegante abito di Vivienne Westwood, descritto come una scelta pensata per mettere in risalto le sue curve. Il giorno delle nozze è stato caratterizzato da un look incantevole e un sorriso radioso, rappresentando un traguardo personale e un simbolo di libertà nell’amore e nell’espressione di sé.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it