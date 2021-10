Lo scorso luglio Demi Lovato ha fatto coming out dichiarando di essere una persona non binaria. Qualche giorno fa Demi ha fatto un’altra rivelazione, ma questa volta di tutt’altra natura. Pare infatti che la popstar americana abbia visto gli UFO.

“Sento che siamo noi i principali nemici di noi stessi, o almeno questo vale per me. Ho potuto vedere che c’è qualcosa lassù che veglia su di me. Cercano di proteggermi. Credo che sia importante parlarne anche perché fa crescere la nostra consapevolezza, la espande. Questo è quello di cui abbiamo bisogno per rendere il mondo un posto migliore.

Eravamo nel deserto e in pratica ho visto questa sfera blu a circa 15 metri di distanza, forse meno. Ed era come se fluttuasse sopra il terreno a 3 o 4 metri d’altezza, come se stesse mantenendo le distanze da me. È stata un’esperienza bellissima e incredibile”.